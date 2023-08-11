Описаны сценарии деглобализации и эффекта домино для российской экономики

ЦБ: экономику России может ждать двухлетний кризис, вызванный эффектом домино

Экономику России под влиянием внешних факторов могут ждать деглобализация или двухлетний кризис, вызванный эффектом домино. Такие сценарии развития событий описали аналитики Центробанка.

В базовом сценарии Банк России прогнозирует, что мировая экономика будет развиваться в рамках текущих трендов и в отсутствии новых шоков, например, без изменения геополитических условий до конца 2026 года. В таком случае ВВП России в 2023-м вырастет на 1,5-2,5 процента, инфляция не превысит 6,5 процента и в дальнейшем снизится до 4 процентов. Ключевая ставка после достижения максимума в 2024 году (8,5-9,5 процента) начнет уменьшаться.

Если геополитическая напряженность продолжит расти, государства могут разделиться на блоки и партнерства. Это приведет к реконфигурации цепочек поставок и фрагментации торговли. Мировой спрос сократится, а уровень санкционного давления на российскую экономику усилится. В итоге нефть марки Urals к 2025 году подешевеет до 45 долларов за баррель, сокращение экспорта ограничит темпы прироста ВВП до нуля и восстановится лишь до диапазона 1,5-2,5 процента. Инфляция разгонится до 5-7 процентов годовых, а ЦБ придется реализовывать более жесткую денежно-кредитную политику. Поэтому ключевая ставка может вырасти до 12 процентов, заявили аналитики.

Из-за быстрого повышения ставок в развитых странах стоимость традиционных и надежных активов, как государственные облигации и недвижимость, будут снижаться, а затраты на обслуживание долга и его рефинансирование — расти. Это может привести к росту неопределенности и снижению доверия к финансовой системе, вызвать эффект домино и мировой кризис.

Рецессия в США и Еврозоне вызовет снижение мирового спроса и падение цен на нефть до 30 долларов за баррель. Снижение российского ВВП в таком случае составит 3-5 процентов в 2024 году и 2-3 процента — в 2025-м. Восстановление начнется только в 2026 году. Инфляция в таком случае составит 11-13 процентов, что вынудит банк России поднять ключевую ставку до 12,5-13,5 процента.

Ранее аналитики Bloomberg заявили, что дальнейшее повышение ключевой ставки в еврозоне может привести к рецессии для экономики региона и спаду ВВП до 3,8 процента в 2024 году. Самый негативный сценарий предполагает спад экономики еврозоны на 5 процентов — это случится в случае одновременного повышения ключевой ставки и отмены мер господдержки на фоне подорожания энергоносителей.