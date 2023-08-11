Описаны сценарии деглобализации и эффекта домино для российской экономики
Экономику России под влиянием внешних факторов могут ждать деглобализация или двухлетний кризис, вызванный эффектом домино. Такие сценарии развития событий описали аналитики Центробанка.
В базовом сценарии Банк России прогнозирует, что мировая экономика будет развиваться в рамках текущих трендов и в отсутствии новых шоков, например, без изменения геополитических условий до конца 2026 года. В таком случае ВВП России в 2023-м вырастет на 1,5-2,5 процента, инфляция не превысит 6,5 процента и в дальнейшем снизится до 4 процентов. Ключевая ставка после достижения максимума в 2024 году (8,5-9,5 процента) начнет уменьшаться.
Если геополитическая напряженность продолжит расти, государства могут разделиться на блоки и партнерства. Это приведет к реконфигурации цепочек поставок и фрагментации торговли. Мировой спрос сократится, а уровень санкционного давления на российскую экономику усилится. В итоге нефть марки Urals к 2025 году подешевеет до 45 долларов за баррель, сокращение экспорта ограничит темпы прироста ВВП до нуля и восстановится лишь до диапазона 1,5-2,5 процента. Инфляция разгонится до 5-7 процентов годовых, а ЦБ придется реализовывать более жесткую денежно-кредитную политику. Поэтому ключевая ставка может вырасти до 12 процентов, заявили аналитики.
Из-за быстрого повышения ставок в развитых странах стоимость традиционных и надежных активов, как государственные облигации и недвижимость, будут снижаться, а затраты на обслуживание долга и его рефинансирование — расти. Это может привести к росту неопределенности и снижению доверия к финансовой системе, вызвать эффект домино и мировой кризис.
Рецессия в США и Еврозоне вызовет снижение мирового спроса и падение цен на нефть до 30 долларов за баррель. Снижение российского ВВП в таком случае составит 3-5 процентов в 2024 году и 2-3 процента — в 2025-м. Восстановление начнется только в 2026 году. Инфляция в таком случае составит 11-13 процентов, что вынудит банк России поднять ключевую ставку до 12,5-13,5 процента.
Ранее аналитики Bloomberg заявили, что дальнейшее повышение ключевой ставки в еврозоне может привести к рецессии для экономики региона и спаду ВВП до 3,8 процента в 2024 году. Самый негативный сценарий предполагает спад экономики еврозоны на 5 процентов — это случится в случае одновременного повышения ключевой ставки и отмены мер господдержки на фоне подорожания энергоносителей.