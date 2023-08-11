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20:05, 11 августа 2023Спорт

«Урал» вырвал победу у «Спартака» и стал лидером РПЛ

«Урал» победил «Спартак» со счетом 3:2 и стал лидером РПЛ, гол забил Бикфалви

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Екатеринбургский «Урал» одержал победу над московским «Спартаком» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге на Central Stadium и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Первый гол на второй добавленной к первому тайму минуте забил полузащитник хозяев Даниел Мишкич. На 53-й минуте счет сравнял хавбек Тео Бонгонда. На 81-й минуте вывел «Спартак» вперед нападающий Александр Соболев. На 90-й минуте хавбек Андрей Егорычев вновь сравнял счет, а на четвертой добавленной вырвал победу для хозяев полузащитник Эрик Бикфалви.

После четырех матчей. «Урал» стал лидером турнирной таблицы РПЛ, имея в активе десять очков. Красно-белые занимают третье место, набрав девять очков.

В следующем туре «Спартак» примет петербургский «Зенит» 20 августа. «Урал» днем ранее на выезде сыграет с калининградской «Балтикой».

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    Анастасия Борисова
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