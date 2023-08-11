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11:17, 11 августа 2023Путешествия

Аэропорт Внуково перешел на работу в штатном режиме

Пресс-служба Внуково: аэропорт перешел на работу в штатном режиме

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Московский аэропорт Внуково перешел на работу в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

«С 10:50 ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме», — отметил собеседник агентства.

Ранее 11 августа воздушное пространство над московским аэропортом Внуково закрыли, а вылеты и прилеты рейсов — отложили из-за угрозы удара беспилотника. Часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты.

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    Марина Черняк
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