Аэропорт Внуково перешел на работу в штатном режиме
Пресс-служба Внуково: аэропорт перешел на работу в штатном режиме
Московский аэропорт Внуково перешел на работу в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.
«С 10:50 ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме», — отметил собеседник агентства.
Ранее 11 августа воздушное пространство над московским аэропортом Внуково закрыли, а вылеты и прилеты рейсов — отложили из-за угрозы удара беспилотника. Часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты.