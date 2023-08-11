В ФРГ призвали активнее противостоять спецслужбам РФ из-за шпионского скандала

Глава МВД ФРГ призвала активнее противостоять спецслужбам России из-за шпионажа

Глава МВД ФРГ Ненси Фезер призвала активнее противостоять спецслужбам России из-за недавнего шпионского скандала. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

«Агрессивная война России против Украины изменила ситуацию с безопасностью и в Германии. Угроза шпионажа, дезинформационных кампаний и кибератак приобрела иное измерение», — заявила она. Фезер добавила, что федеральное правительство должно как можно скорее прояснить масштабы дела о шпионаже одного из офицеров бундесвера.

Ранее власти Германии арестовали сотрудника бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России. Отмечается, что подозреваемый Томас Х. работал в департаменте вооружений, информационных технологий и применения немецкого оборонного ведомства.

Как указали в прокуратуре, арестованный «с мая 2023 года по собственной воле неоднократно обращался в генконсульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество». Также он был уличен в «предоставлении информации, полученной в ходе профессиональной деятельности».