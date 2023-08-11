Политолог объяснил изменение отношения Запада к Зеленскому

Политолог объяснил изменение отношения к Зеленскому на Западе из-за токсичности

Президент Украины Владимир Зеленский очень многое гарантировал своим западным союзникам, но не только не смог выполнить ничего из обещанного, но и стал токсичным для многих из них. Таким мнением поделился политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов. Его цитируют «Известия».

Денисов считает, что именно этим объясняется изменение отношения к украинскому президенту в американских и европейских СМИ. «Первый фактор — нулевой результат контрнаступления. Перед его началом Зеленский сделал столько совершенно необоснованных заявлений, что теперь и спрос с него соответствующий», — отметил эксперт.

Вторым фактором он назвал особенности взаимодействия с Западом. По мнению политолога, в западной прессе появляется все больше критики в адрес украинского лидера из-за риторикой, которую использовал политик. Он уже публично конфликтовал с американскими, британскими и даже польскими политиками. «Одно дело — гарантии успеха контрнаступления и просьбы о помощи, другое дело — очередной конфликт, теперь с поляками», — подчеркну собеседник издания.

По словам Денисова, Зеленский постепенно становится «токсичным политиком, который потерял ощущение реальности и с которым не все хотят иметь дело».

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев допустил смену режима Зеленского из-за недовольства США. По его словам, Вашингтон будет продолжать поддержку Киева в любом случае, но это не помешает ему при необходимости «перетряхнуть» киевскую верхушку.