Стало известно об увольнении руководства Бюро экономической безопасности Украины

Депутат Железняк: на Украине уволили руководство Бюро экономической безопасности

Власти Украины уволили руководство Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом в Telegram сообщает депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

По словам депутата, информацию об увольнении руководства БЭБ подтвердили сразу несколько источников. По его словам, это уже шестая смена руководства бюро за последние три года.

Временно исполняющим обязанности руководителя БЭБ назначен заместитель главы бюро Андрей Пащук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов в стране. Перед назначением новых руководителей территориальных центров комплектования будет проведена проверка Службы безопасности Украины.