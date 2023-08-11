Тревел-блогер побывал в Узбекистане и узнал об отношении к россиянам в стране

Блогер «Дзена» рассказал о гостеприимном отношении к россиянам в Узбекистане

Российский тревел-блогер побывал в Узбекистане и узнал об истинном отношении местных жителей к россиянам. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам россиянина, жители этой страны очень гостеприимны. Он рассказал, что хозяева местного гестхауса проснулись посреди ночи, чтобы его заселить, а потом даже открыли для него свой продуктовый киоск, который располагался неподалеку, чтобы он мог купить воды. «Представляете, в четыре часа утра открыли магазин! А ведь могли просто пойти спать», — удивился блогер.

Кроме того, россиянина поразило, что в этой стране его много раз угощали едой бесплатно — не только на рынках, но и в кафе. «Да, тут можно сделать скидку на то, что я блогер и везде хожу с камерой. Но давайте будем говорить честно: если вы, например, в Сочи зайдете в кафе и начнете снимать на камеру, вас обслужат там бесплатно? Думаю, ответ все знают», — добавил он.

Путешественник пояснил, что для жителей Узбекистана очень важно, чтобы гость остался доволен. «Тем более что туристы из России — это большая половина всего турпотока республики», — заключил он.

Ранее этот же блогер рассказал, как ему удалось в Узбекистане съесть на обед «шикарный плов за копейки». По его словам, за блюдо он заплатил чуть меньше 100 рублей. Кроме плова ему подали еще и лепешку с горячим чаем.

