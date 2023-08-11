Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:01, 11 августа 2023Путешествия

Тревел-блогер побывал в Узбекистане и узнал об отношении к россиянам в стране

Блогер «Дзена» рассказал о гостеприимном отношении к россиянам в Узбекистане

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российский тревел-блогер побывал в Узбекистане и узнал об истинном отношении местных жителей к россиянам. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам россиянина, жители этой страны очень гостеприимны. Он рассказал, что хозяева местного гестхауса проснулись посреди ночи, чтобы его заселить, а потом даже открыли для него свой продуктовый киоск, который располагался неподалеку, чтобы он мог купить воды. «Представляете, в четыре часа утра открыли магазин! А ведь могли просто пойти спать», — удивился блогер.

Кроме того, россиянина поразило, что в этой стране его много раз угощали едой бесплатно — не только на рынках, но и в кафе. «Да, тут можно сделать скидку на то, что я блогер и везде хожу с камерой. Но давайте будем говорить честно: если вы, например, в Сочи зайдете в кафе и начнете снимать на камеру, вас обслужат там бесплатно? Думаю, ответ все знают», — добавил он.

Материалы по теме:
Культ еды, Лувр в пустыне и ядовитые соли. Что стало с Узбекистаном после распада СССР и стоит ли туда ехать туристу?
Культ еды, Лувр в пустыне и ядовитые соли.Что стало с Узбекистаном после распада СССР и стоит ли туда ехать туристу?
12 мая 2022
«Здесь становишься другим человеком» Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
«Здесь становишься другим человеком»Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
26 июня 2022

Путешественник пояснил, что для жителей Узбекистана очень важно, чтобы гость остался доволен. «Тем более что туристы из России — это большая половина всего турпотока республики», — заключил он.

Ранее этот же блогер рассказал, как ему удалось в Узбекистане съесть на обед «шикарный плов за копейки». По его словам, за блюдо он заплатил чуть меньше 100 рублей. Кроме плова ему подали еще и лепешку с горячим чаем.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Марьинкой. Чем он важен?

    Мужчина избавился от депрессии благодаря неизлечимой болезни

    В ФРГ призвали активнее противостоять спецслужбам РФ из-за шпионского скандала

    МЧС экстренно предупредило об ухудшении погоды в Москве

    ВС России взяли под контроль трассу на Орловку на авдеевском направлении

    Медведев порассуждал о капитуляции Украины

    Разведка Новой Зеландии обвинила Китай в иностранном вмешательстве

    Украинская теннисистка рассказала о взаимодействии с россиянами на турнирах

    Большинство россиян пожаловались на работу в выходные без оплаты

    Перечислены самые современные парки Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости