«Казанский миллиардер» призвал к расправе над русскими и попал под следствие

Против «казанского миллиардера» просят возбудить дело за экстремистские призывы

В Казани полицейские направили следователям материалы для возбуждения уголовного дела в отношении местного бизнесмена, публикующего в интернете экстремистские высказывания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По версии ведомства, в своей публикации мужчина пытался разжечь вражду в отношении группы людей, выделенной по национальному признаку.

9 августа директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала в своем Telegram-канале о поступающих к ней обращениях по поводу экстремистских заявлений «некого предпринимателя Баязитова». Мужчина пожелал отправиться в мир иной тем, кто считает себя русским, и заявил, что нужно расправляться со всеми, кто поддерживает спецоперацию на Украине. Мизулина направила обращения в Следственный комитет и МВД России.

По данным издания «Казанский репортер», речь идет о так называемом казанском миллиардере. 10 августа после реакции Мизулиной в отношении него составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России») КоАП РФ, по которому назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Позже бизнесмена арестовали на 14 суток.