Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:56, 11 августа 2023Силовые структуры

«Казанский миллиардер» призвал к расправе над русскими и попал под следствие

Против «казанского миллиардера» просят возбудить дело за экстремистские призывы

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Казани полицейские направили следователям материалы для возбуждения уголовного дела в отношении местного бизнесмена, публикующего в интернете экстремистские высказывания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По версии ведомства, в своей публикации мужчина пытался разжечь вражду в отношении группы людей, выделенной по национальному признаку.

9 августа директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала в своем Telegram-канале о поступающих к ней обращениях по поводу экстремистских заявлений «некого предпринимателя Баязитова». Мужчина пожелал отправиться в мир иной тем, кто считает себя русским, и заявил, что нужно расправляться со всеми, кто поддерживает спецоперацию на Украине. Мизулина направила обращения в Следственный комитет и МВД России.

По данным издания «Казанский репортер», речь идет о так называемом казанском миллиардере. 10 августа после реакции Мизулиной в отношении него составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России») КоАП РФ, по которому назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Позже бизнесмена арестовали на 14 суток.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Россия начала наступление на купянском направлении. Как оно изменит ход спецоперации?

    На популярном у россиян курорте Азии захотели ограничить одно действие ночью

    «Казанский миллиардер» призвал к расправе над русскими и попал под следствие

    Российский полковник назвал провокацией действия Польши у границы Белоруссии

    Популярная российская блогерша сообщила о взломе Telegram-канала

    ЦБ начнет предсказывать курс рубля

    Названа причина отказаться от покупки iPhone 15

    В Великобритании решили выселить мигрантов с баржи Bibby Stockholm

    Тина Канделаки восхитила фанатов фигурой в купальнике

    Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись после 7 лет судов. Из-за чего распался звездный брак?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости