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13:10, 11 августа 2023Экономика

VK решила прекратить листинг ГДР на Лондонской бирже

VK приняла решение о делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи

Фото: Melanie Deziel / Unsplash

VK приняла решение о делистинге глобальных депозитарных расписок (ГДР) и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи, сообщается в пресс-релизе компании.

Ожидаемой датой прекращения листинга является 08:00 (время Лондона) 12 сентября. Данное решение связано с редомициляцией с Британских Виргинских островов в Россию.

В то же время VK намерена сохранить листинг на Московской бирже.

Торги ГДР VK на Лондонской бирже были приостановлены в марте прошлого года, пишет ТАСС. После этого у держателей облигаций наступило право требования досрочного погашения бондов: они могут потребовать от компании погасить их облигации, если торги приостанавливаются более чем на 10 торговых дней. В марте 2023 года VK уведомила о выкупе около 66 процентов от общего объема выпуска конвертируемых облигаций на 400 миллионов долларов со сроком погашения в 2025 году.

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    Варвара Кошечкина
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