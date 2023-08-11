VK решила прекратить листинг ГДР на Лондонской бирже

VK приняла решение о делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи

VK приняла решение о делистинге глобальных депозитарных расписок (ГДР) и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи, сообщается в пресс-релизе компании.

Ожидаемой датой прекращения листинга является 08:00 (время Лондона) 12 сентября. Данное решение связано с редомициляцией с Британских Виргинских островов в Россию.

В то же время VK намерена сохранить листинг на Московской бирже.

Торги ГДР VK на Лондонской бирже были приостановлены в марте прошлого года, пишет ТАСС. После этого у держателей облигаций наступило право требования досрочного погашения бондов: они могут потребовать от компании погасить их облигации, если торги приостанавливаются более чем на 10 торговых дней. В марте 2023 года VK уведомила о выкупе около 66 процентов от общего объема выпуска конвертируемых облигаций на 400 миллионов долларов со сроком погашения в 2025 году.