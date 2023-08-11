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17:15, 11 августа 2023Бывший СССР

Зеленский предложил Замбии присоединиться к украинской «формуле мира»

Зеленский предложил президенту Замбии присоединиться к украинской «формуле мира»

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Замбии Хакаинде Хичилемой. Об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что во время беседы он предложил Хичилеме присоединиться к реализации украинской «формулы мира» и в статусе советника принять участие в «саммите мира». Президент отметил, что стороны также обсудили необходимость продления зерновой сделки и проведение саммита Украина — Африка.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он поблагодарил премьера за присоединение Амстердама к совместной декларации о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО, и рассказал ему об актуальных потребностях Вооруженных сил республики.

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    Георгий Нестеров
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