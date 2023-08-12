Российские ученые создали адсорбент для очистки сточных вод

Российские ученые научились очищать сточные воды от промышленного красителя

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) вместе с коллегами из Египта создали новый адсорбент, который можно использовать для очистки сточных вод от распространенного промышленного красителя. Об этом сообщает «Российская газета».

Специалистам удалось синтезировать вещество, соединив целлюлозное нановолокно, активированный уголь, углеродные нанотрубки и оксид графена. При этом они прибегли к помощи электроспининга — действия электростатических сил на электрически заряженную струю полимерного раствора или расплава.

«Это вещество может быть полезно на очистных сооружениях. А в перспективе — для глобальных проектов, например, очистки крупных водоемов от промышленного красителя. Наш адсорбент безопасен для экологии, эффективен и имеет небольшую себестоимость», — пояснил научный сотрудник лаборатории функциональных наноматериалов и наноустройств Исмаил Хоссейн.

По его словам, данный адсорбент способен очищать сточные воды от метиленового синего красителя, который используется в различных отраслях, с эффективностью до 99,14 процента. При этом максимальный процент удаления красителя из воды достигается за 180 минут.