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23:33, 12 августа 2023Интернет и СМИ

Власти Ирака пообещали разблокировать Telegram

Министерство коммуникаций Ирака пообещало разблокировать Telegram 13 августа

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министерство коммуникаций Ирака пообещало, что мессенджер Telegram будет разблокирован в стране в воскресенье, 13 августа, так как компания согласилась выполнить требования органов безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению, компания-владелец приложения согласилась выполнить требования органов безопасности Ирака о раскрытии сторон, допустивших утечку личных данных граждан, и выразила полную готовность взаимодействовать с властями страны.

Министерство коммуникаций Ирака подчеркнуло, что «не выступает против свободы выражения мнений, но отмечает важность обязательства компаний-владельцев соцсетей соблюдать законы страны, безопасность и данные пользователей».

В Ираке объявили о блокировке мессенджера Telegram на территории страны 6 августа. Такое решение было принято с целью сохранения персональных данных граждан и национальной безопасности страны, что не соблюдалось мессенджером.

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    Марина Совина
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