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17:07, 12 августа 2023Мир

Экс-аналитик ЦРУ назвал преступлением организацию контрнаступления ВСУ

Экс-агент ЦРУ назвал решение начать наступление ВСУ без вооружения преступлением
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sergiy Chalyi / Reuters

Организация контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) сопоставима с преступлением. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

По словам специалиста, он видит, что западные политики признают тот факт, о котором он заявлял в течение нескольких месяцев — у Украины не было ни единого шанса добиться успеха своим контрнаступлением.

В качестве подтверждения своей точки зрения Джонсон заявил, что для ведения наступательных действий Киеву не хватало современных вооружений, в том числе мобильных систем противовоздушной обороны.

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Потери ВСУ он назвал ужасающими и оценил в 60 тысяч человек.

«То, что сделали с этими парнями (украинскими военными — прим. "Ленты.ру") — это преступление», — подытожил эксперт.

Ранее в Германии заявили, что проблемы контрнаступления ВСУ связаны в том числе с тактикой малых групп. Из-за этой тактики ВСУ не могут в полной мере реализовать ударную мощь бригад.

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    Марк Леонов
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