Пострадавших во время камнепада российских туристов доставили в больницу

Спасатели эвакуировали на вертолете туристов, пострадавших при камнепаде в КБР

Спасатели эвакуировали группу туристов, пострадавшую во время камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Эвакуация людей прошла на коммерческом вертолете. Троих из туристов поместили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Всего в туристической группе было шесть человек, одного спасти не удалось.

Ранее стало известно, что с вершины Дых-Тау обрушились огромные массы льда и камней, которые достигли места ночевки туристов — ранее оно считалось безопасным.

В лагере находились две группы: альпинисты в количестве шести человек и трое туристов. По предварительным данным, обе группы — из Санкт-Петербурга. При этом туристы не были зарегистрированы по правилам.

