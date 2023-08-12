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05:06, 12 августа 2023Россия

Российские военные взяли четыре опорных пункта ВСУ

МО: российские военные взяли четыре опорных пункта ВСУ на купянском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / globallookpress.com

Российские военные взяли четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.

Он также добавил, что штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели пятью наблюдательными постами. Кроме того, российские военные разгромили более взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшан, добавил Зыбинский.

Ранее российские военные штурмом взяли стратегически важный опорный пункт ВСУ у Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Доброволец с позывным Шахтер уточнил, что штурму предшествовала артиллерийская подготовка. По словам военного, она нужна для подавления огневых точек противника и чтобы штурмовые подразделения смогли подойти безболезненно.

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    Марина Совина
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