Российские военные штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Марьинкой. Чем он важен?

РИА Новости: мотосрелки ВС России штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Марьинкой

Российские военные штурмом взяли стратегически важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал доброволец с позывным Шахтер.

По его словам, мотосрелки российской 5-й отдельной мотострелковой бригады провели штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. Им удалось занять стратегически важный пункт, который находится на окраине Красногоровки.

По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке доброволец с позывным Шахтер

Как уточнил боец, штурму предшествовала артиллерийская подготовка. По словам военного, она нужна для подавления огневых точек противника и чтобы штурмовые подразделения смогли подойти безболезненно.

Заняли выгодные позиции

В июле Минобороны заявило о наступательных действиях ВСУ около Марьинки. В начале августа российские войска значительно улучшили положение по переднему краю у населенных пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка. Также Вооруженные силы (ВС) России в результате наступления заняли более выгодные позиции в Харьковской области и в Луганской народной республике (ЛНР), добавили в ведомстве.

Сложный пункт

Глава Чечни Рамзан Кадыров в июле опубликовал кадры боев за Марьинку с работой спецназа «Ахмат». По словам политика, Марьинка является достаточно сложным участком фронта, так как город буквально превращен в подземный укрепрайон со множеством переходов под землей. Однако, несмотря на то, что это дает возможность украинским военным перемещаться незамеченными, освобождение города — дело времени, уверен он.

Буквально до выхода из этого направления фронта и переброски в другой, более сложный район огневого соприкосновения, бойцы спецназа «Ахмат» круглые сутки практически без отдыха работали по Марьинке, выявляя вражеские цели Рамзан Кадыров глава Чечни

Перспективы взятия Марьинки

В июне врио главы ДНР Денис Пушилин оценил перспективы взятия населенного пункта. По его мнению, взятие украинского укрепрайона «Зверинец» позволит охватить населенный пункт Марьинка на юго-западе от Донецка и развивать дальнейшее наступление.

По его словам, укрепрайон представляет собой высоту в 211 метров, с которой украинские войска сдерживали продвижение российской армии. Но после его взятия можно развивать наступление в сторону поселка Победа, который находится на юге от Марьинки.

У нас появляются новые перспективы. Продвижение в направлении поселка Победа — это возможность охватить саму Марьинку с южного направления Денис Пушилин врио главы ДНР

В поселке Марьинка, который в основном состоит из дач, находится крупный укрепрайон ВСУ. Этот поселок российские войска штурмуют несколько месяцев.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) с 24 февраля 2022 года. О ее начале в обращении к россиянам объявил президент страны Владимир Путин.