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12:33, 26 июня 2023Бывший СССР

Пушилин рассказал о перспективах взятия Марьинки

Пушилин: взятие украинского укрепрайона «Зверинец» позволит охватить Марьинку с юга

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Взятие украинского укрепрайона «Зверинец» позволит охватить населенный пункт Марьинка на юго-западе от Донецка и развивать дальнейшее наступление. Об открывающихся перспективах высказался ТАСС врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, укрепрайон представляет собой высоту в 211 метров, с которой украинские войска сдерживали продвижение российской армии. Но после его взятия можно развивать наступление в сторону поселка Победа, который находится на юге от Марьинки.

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В поселке Марьинка, который в основном состоит из дач, находится крупный укрепрайон Вооруженных сил Украины. Этот поселок российские войска штурмуют уже много месяцев.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось отбить атаки под Красногоровкой, Авдеевкой, Марьинкой и Первомайским в Донецкой народной республике.

Также подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что российским войскам удалось отбить несколько украинских попыток наступления на Артемовск.

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    Александр Слабиев
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