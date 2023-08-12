Дубль футболиста Сперцяна помог «Краснодару» победить «Оренбург» в матче РПЛ

«Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 67-й минуте счет открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперцян. На 89-й минуте хавбек реализовал пенальти и сделал дубль. Таким образом, он помог команде выиграть.

После четырех матчей «Краснодар» возглавил турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 12 очков. «Оренбург» располагается на 15-м месте, набрав одно очко.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом» 20 августа. «Краснодар» днем ранее примет московский «Локомотив».