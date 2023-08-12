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19:29, 12 августа 2023Спорт

«Краснодар» возглавил турнирную таблицу РПЛ

Дубль футболиста Сперцяна помог «Краснодару» победить «Оренбург» в матче РПЛ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 67-й минуте счет открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперцян. На 89-й минуте хавбек реализовал пенальти и сделал дубль. Таким образом, он помог команде выиграть.

После четырех матчей «Краснодар» возглавил турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 12 очков. «Оренбург» располагается на 15-м месте, набрав одно очко.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом» 20 августа. «Краснодар» днем ранее примет московский «Локомотив».

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    Анастасия Борисова
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