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13:23, 12 августа 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении складов ВСУ в Запорожье

Минобороны: ВС РФ уничтожили склады с вооружением ВСУ в Запорожской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили склады Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом в субботу, 12 августа, отчиталось Минобороны России.

Уточняется, что Вооруженные силы России уничтожили склады материально-технического обеспечения и ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. Они находились в районах Запорожья и Малой Токмачки.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 29 украинских беспилотников в зоне спецоперации. В частности, они были ликвидированы в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик.

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    Варвара Кошечкина
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