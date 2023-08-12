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23:53, 12 августа 2023Россия

В российском городе теплоход протаранил набережную

Прокуратура: пассажирский теплоход врезался в набережную в Нижнем Новгороде

Фото: Приволжская транспортная прокуратура / epp.genproc.gov.ru

Пассажирский теплоход «Доброход» 12 августа врезался в набережную в Нижнем Новгороде во время прогулки по реке Ока. Проводится проверка, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В результате происшествия никто не пострадал, все пассажиры сошли на берег. В ведомстве уточнили, что столкновение произошло из-за технических неполадок на судне, однако еще предстоит выяснить, соблюдались ли меры безопасности судоходства в момент инцидента. В случае выявления нарушений прокуратура примет меры.

Ранее на видео запечатлели разрушение дома, уплывшего из-за наводнения в Норвегии. Коттедж пытался протаранить мост, однако его крыша сломалась из-за столкновения, а за ней и стены постройки.

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    Александра Синицына
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