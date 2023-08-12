Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:01, 12 августа 2023Мир

В Турции заявили об отсутствии решения по новому раунду консультаций по Украине

Источник: решения по принятию Турцией нового раунда консультаций по Украине нет

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Турции заявили, что конкретного решения по принятию страной нового раунда консультаций по Украине нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

В пятницу турецкая газета писала о возможности принятия очередного раунда консультаций по Украине в октябре. До этого консультации проходили в саудовской Джидде.

По словам источника, пока нет точного решения, примет ли Анкара встречу в октябре, однако турецкая столица готова к посредничеству для устойчивого прекращения огня и урегулирования конфликта.

Ранее МИД Китая прокомментировал прошедшие консультации по урегулированию конфликта на Украине в Джидде как помогающие укрепить «международный консенсус». В китайском дипломатическом ведомстве заявили, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй имел контакты со многими сторонами в украинском конфликте.

На переговорах в Джидде власти Саудовской Аравии представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными. Консультации посетили представители около 40 государств, включая Китай, Индию, Южную Африку и Бразилию.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска уничтожили пункт управления отрядами наемников ВСУ

    Актриса из «Улиц разбитых фонарей» умерла в Москве

    Польша объявила об укреплении Сувалкского коридора

    В российском городе люди застряли на колесе обозрения

    Пострадавших во время камнепада российских туристов доставили в больницу

    В новом учебнике истории пересмотрят понятие «империя»

    Ида Галич опубликовала видео с танцами на пилоне

    В Турции заявили об отсутствии решения по новому раунду консультаций по Украине

    В США заявили о приближающемся крахе ВСУ из-за действий России под Харьковом

    ПСЖ купил у «Барселоны» чемпиона мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости