В Турции заявили об отсутствии решения по новому раунду консультаций по Украине

Источник: решения по принятию Турцией нового раунда консультаций по Украине нет

В Турции заявили, что конкретного решения по принятию страной нового раунда консультаций по Украине нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

В пятницу турецкая газета писала о возможности принятия очередного раунда консультаций по Украине в октябре. До этого консультации проходили в саудовской Джидде.

По словам источника, пока нет точного решения, примет ли Анкара встречу в октябре, однако турецкая столица готова к посредничеству для устойчивого прекращения огня и урегулирования конфликта.

Ранее МИД Китая прокомментировал прошедшие консультации по урегулированию конфликта на Украине в Джидде как помогающие укрепить «международный консенсус». В китайском дипломатическом ведомстве заявили, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй имел контакты со многими сторонами в украинском конфликте.

На переговорах в Джидде власти Саудовской Аравии представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными. Консультации посетили представители около 40 государств, включая Китай, Индию, Южную Африку и Бразилию.