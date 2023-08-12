Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:08, 12 августа 2023Бывший СССР

Российские войска поразили пункты управления беспилотниками ВСУ

МО: артиллеристы поразили пункты управления беспилотниками украинской армии

Фото: Stringer / Reuters

Российские войска поразили пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает ТАСС.

Он уточнил, что артиллеристы уничтожили пункты управления беспилотниками противника в районах Марфополя и Червоного в Запорожской области.

Ранее Вооруженные силы России поразили пункт управления БПЛА украинской стороны в районе Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы противника в районах Угледара, Старомайорского и севернее Приютного.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные взяли четыре опорных пункта ВСУ

    Притворившийся украинцем житель Эстонии напал на журналиста

    Российские войска поразили пункты управления беспилотниками ВСУ

    В России заметили рост спроса на страхование от ударов БПЛА

    В США режим Байдена сравнили с хунтами в странах третьего мира и диктатурами

    В США подсчитали потери украинской армии с начала спецоперации

    В Крыму сработала система ПВО

    Полина Диброва в обтягивающем костюме записала видео тренировки

    Претендент на пост президента США пообещал не пустить Украину в НАТО

    Морпех ВСУ рассказал о бросивших его при бегстве сослуживцах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости