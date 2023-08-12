Российские войска поразили пункты управления беспилотниками ВСУ

МО: артиллеристы поразили пункты управления беспилотниками украинской армии

Российские войска поразили пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает ТАСС.

Он уточнил, что артиллеристы уничтожили пункты управления беспилотниками противника в районах Марфополя и Червоного в Запорожской области.

Ранее Вооруженные силы России поразили пункт управления БПЛА украинской стороны в районе Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы противника в районах Угледара, Старомайорского и севернее Приютного.