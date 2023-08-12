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13:15, 12 августа 2023Силовые структуры

Российский студент попался за хулиганство и признался в попытках вступить в РДК

Во Владикавказе задержали студента, планировавшего уехать воевать за ВСУ

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Во Владикавказе задержали студента из Екатеринбурга, который планировал вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК) (террористическая организация, запрещена в РФ) и воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, молодой человек восемь месяцев писал членам РДК и просился принять его в свои ряды. Он уверял, что готов совершить в России диверсию, чтобы доказать свою верность движению. При этом своим друзьям студент рассказал, что якобы успел поджечь военкомат.

В марте молодому человеку дали распоряжение приехать в Грузию. Для этого он несколькими перелетами добрался до Владикавказа, но совершил там мелкое хулиганство и был задержан. На допросе студент рассказал, для чего на самом деле прибыл в город. В его телефоне оперативники нашли фотографии с нацистской символикой и украинского националистического полка, а также переписки с членами РДК.

Задержанному предъявили обвинение по статье о госизмене. Ему грозит до 20 лет колонии.

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    Илона Палей
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