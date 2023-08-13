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16:01, 13 августа 2023Мир

В США решили защищать детей-инфлюэнсеров

В Иллинойсе приняли первый в США закон о защите денег детей-инфлюэнсеров

Фото: Lee Jae-Won / Reuters

Власти штата Иллинойс приняли первый в США закон, направленный на защиту детей, зарабатывающих на ведении блогов. Об этом решении сообщает Business Insider.

По данным издания, губернатор американского штата Джей Роберт Притцкер подписал соответствующий закон 11 августа. Из него следует, что дети в возрасте до 16 лет, которые являются инфлюэнсерами или чьи родители выкладывают фото и видео с ними в соцсети, смогут рассчитывать на процент дохода от блога.

Уточняется, что эти правила будут распространяться на контент, который приносит за просмотр не менее 10 центов. Дети должны будут появляться как минимум в 30 процентах видео и фото, которые публикуются за период длительностью в 30 дней.

Средства, которые положены юным инфлюэнсерам, будут перечисляться на трастовый счет до достижения ребенком 18-летия. Если последнее условие не будет соблюдаться, дети смогут обратиться в суд. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. При этом журналисты утверждают, что принятие аналогичного закона обсуждают в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что закон о работе блогеров приняли в Казахстане. Документ вводит понятия «инфлюэнсер» и «пользователь интернет-платформ».

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    Полина Матюхина
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