Названы опасные последствия решения властей США о разблокировке активов Ирана

Разморозку активов Ирана на $6 миллиардов назвали подпиткой его ядерных амбиций

Решение властей США о разблокировке активов Ирана в размере шести миллиардов долларов в рамках соглашения об обмене заключенными вызовет рост террористических операций на Ближнем Востоке, а также подпитает амбиции Тегерана по вопросу покупки ядерного оружия. Опасные последствия этого шага в эфире телеканала Fox News назвал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас).

«При (бывшем президенте США) Бараке Обаме в Иран были отправлены 400 миллионов долларов наличными и самолеты. Послушайте, я хочу вернуть этих американцев домой больше, чем кто-либо, и один из них представляет собой особенно большую ценность, я согласен с этим. Однако мы должны смотреть на ситуацию трезво», — призвал Маккол. Он убежден, что при передаче Ирану средств восточное государство получит поддержку для «проводимых Тегераном прокси-войн, террористических операций». Кроме того, в таком случае Иран захочет еще быстрее приобрести ядерное оружие.

«Сейчас они вновь заговорили о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (по иранской ядерной программе), что, на мой взгляд, ведет к легальному приобретению Ираном ядерной бомбы», — полагает Маккол.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США договорились об обмене заключенными с Ираном. 10 августа Вашингтон подтвердил освобождение из иранской тюрьмы пятерых американцев. Их поместили под домашний арест.

В субботу, 12 августа, стало известно, что США разблокировали в рамках соглашения об обмене заключенными активы Ирана в размере шести миллиардов долларов, которые удерживались в Южной Корее. Председатель центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин заявил, что деньги потратят на покупку несанкционных товаров.