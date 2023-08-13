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05:38, 13 августа 2023Бывший СССР

План США ослабить Россию с помощью Украины признали провальным

Guancha: план США ослабить Россию с помощью украинского конфликта провалился

Фото: ALEXEY PAVLISHAK / REUTERS

В Китае план США по ослаблению России при помощи вооруженного конфликта на Украине назвали провальным. Такие выводы озвучил обозреватель новостного сайта Guancha Дау Ланьцзян, рассуждая об украинском контрнаступлении.

«Сейчас Зеленский и его администрация уже не могут повернуть назад, а потому они не находят себе места из-за тревоги», —прокомментировал Дау Ланьцзян эффект от неудавшейся американской стратегии.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в условиях значительных потерь тяжелой техники непрерывно посылали пехоту на штурм противника, но не добились ничего кроме огромных потерь живой силы, что сильно помешало их продвижению. Из ежедневного отчета Института по изучению войны в США также следует, что интенсивность военной операции Украины стремительно идет на спад.

С начала летнего контрнаступления, по подсчетам обозревателя, ВСУ лишились около 30 процентов личного состава и более 20 процентов техники и вооружения, в том числе тех, которые были переданы западными странами.

Ранее стало известно, что российские военные отразили пять атак на краснолиманском направлении. Потери противника при этом составили более 80 боевиков.

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    Александра Синицына
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