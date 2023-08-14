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05:43, 14 августа 2023Мир

В Британии рассказали о проблемах в армии

Telegraph: ВС Британии не могут набрать специалистов по кибербезопасности

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Британская армия испытывает трудности с набором специалистов по кибербезопасности, об этом пишет Telegraph со ссылкой на управляющего директора по обороне и безопасности аутсорсинговой IT-компании Capita Ричарда Холройда.

По словам журналистов, британские вооруженные силы (ВС) не могут набрать необходимое число специалистов, в том числе из-за американской компании Raytheon Technologies или крупнейшей британской телекоммуникационной компании British Telecom (BT).

«Все, что связано с... наукой, технологиями, инженерией и математикой представляет высококонкурентную среду», — рассказал Холройд.

Ранее Daily Mail писало, что Великобритания не в состоянии принять руководство силами быстрого реагирования Североатлантического альянса (НАТО) из-за плачевного состояния армии, а также нехватки боеприпасов из-за поставок на Украину.

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    Марина Совина
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