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17:41, 14 августа 2023Ценности

Кендалл Дженнер заметили с новым возлюбленным

Модель Кендалл Дженнер заметили с новым возлюбленным, рэпером Bad Bunny

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американскую супермодель Кендалл Дженнер заметили на публике с новым возлюбленным, пуэрториканским рэпером Бенито Антонио Мартинесом Окпсио, более известным как Bad Bunny. Соответствующие снимки и видео публикует Page Six.

Знаменитости, числе которых была телезвезда Ким Кардашьян, посетили концерт хип-хоп-исполнителя Дрейка в Инглвуде, Калифорния. На размещенных кадрах видно, что пара обнималась и целовалась на трибуне стадиона во время выступления музыканта. Манекенщица была одета в кожаные штаны и черную майку, а ее спутник предпочел светлый оверсайз-бомбер.

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Дженнер и Bad Bunny никак не комментировали слухи об их романе.

В 2022 году премия Apple Music Award объявила Bad Bunny артистом года. Отмечалось, что его шестой альбом Un Verano Sin Ti, выпущенный в мае прошлого года, стал самым популярным релизом года на платформе Apple Music. Кроме того, он был признан самым популярным латиноамериканским альбомом всех времен.

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    Карина Черных
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