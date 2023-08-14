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11:45, 14 августа 2023Экономика

Белоруссия и Россия начали разработку нового самолета

Белоруссия совместно с Россией начала разработку первого отечественного самолета

Кадр: CTVBY / YouTube

В 2023 году инженеры белорусского 558-го Авиационного ремонтного завода начали прорабатывать возможность производства первого в истории страны отечественного самолета. Проект собираются реализовать совместно с Россией, заявил главный инженер 558-го Авиационного ремонтного завода Андрей Тучин в эфире телеканала СТВ.

По его словам, в настоящее время предприятие обсуждает с российским партнером — Уральским заводом гражданской авиации — технические моменты. В июле 2023 года стороны подписали план мероприятий по разработке и серийному производству в Белоруссии двухмоторного 19-местного самолета.

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Как пояснил Тучин, сейчас одной из главных задач является принятие решения о финансировании проекта, после чего работа пойдет «более быстрыми темпами». Разработка совместного с Россией самолета находится на стадии межправительственного согласования. Переход к реализации проекта может произойти в ближайшем времени, заключил он.

Сотрудничество России и Белоруссии в авиаотрасли не ограничивается разработкой нового самолета. В конце марта 2023 года президент республики Александр Лукашенко сообщил о производстве до 500 наименований деталей для российских самолетов. В Белоруссии действуют два крупнейших авиазавода, где стремятся локализовать производство авиационной техники. На этом фоне Лукашенко призвал руководство местных предприятий предлагать свою продукцию россиянам.

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    Анатолий Акулов
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