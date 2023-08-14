В России усомнились в дальнейших атаках ВСУ беспилотниками

Военный эксперт Дандыкин усомнился в дальнейших атаках ВСУ беспилотниками

Военный эксперт Василий Дандыкин напомнил, что на прошлой неделе Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Дандыкин заявил, что в последнее время российские военные активно занимаются беспилотниками. В частности, Москва нанесла удары по аэродромам, местам хранения и производства дронов. По словам эксперта, атаки затронули восточные, центральные и западные районы Украины. Он также добавил, что российские операции «скажутся на возможностях противника».

«Долго продолжать в таком же духе они [ВСУ] не смогут. К тому же ракет для С-200 у них должно остаться немного, а ракеты "Гром" у ВФУ, похоже, закончились — о них в последнее время ничего не слышно», — заключил Дандыкин.