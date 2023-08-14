Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:27, 14 августа 2023Бывший СССР

Украина и ФРГ подписали декларацию о поддержке Киева

Минфин Украины заявил о подписании декларации с Германией о поддержке Киева

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина и ФРГ подписали совместную декларацию об усилении сотрудничества между Министерствами финансов государств. Об этом сообщил украинский Минфин в Telegram-канале.

«Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Федеративной Республики Германия Кристиан Линднер подписали совместную декларацию. (…) По итогам подписания Сергей Марченко и Кристиан Линднер провели совместную пресс-конференцию», — говорится в публикации.

Как уточнили в ведомстве, документ предполагает предоставление Германией консультативной поддержки Украине, включая направления таможенной политики, мониторинга финансовых рынков, управления государственными инвестициями и приватизации госпредприятий.

Ранее министр финансов Германии призвал не допустить поражения Киева в конфликте, так как от этого зависит будущее Европы. Он напомнил, что Берлин уже оказал украинской стороне помощи на сумму свыше 12 миллиардов евро. Кроме того, Линднер заверил правительство Украины в поддержке со стороны ФРГ.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян решили строже наказывать за съемку систем ПВО. Что грозит за публикацию таких снимков?

    Илон Маск пригрозил заехать к Цукербергу домой и преподать ему урок

    Малахов раскрыл подробности съемок «Пусть говорят» с Наоми Кэмпбелл

    Ида Галич снялась в прозрачном платье

    Эксперт развеял популярный миф о червях в грибах

    Российский повар поцеловал школьницу и спровоцировал проверку силовиков

    На Украине сообщили о поездке Зеленского в подконтрольную Киеву часть ДНР

    Шольца обвинили в желании договориться с Россией по Украине

    Курс рубля резко вырос

    Концерн Rheinmetall прокомментировал сообщения о поставках БПЛА Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости