Украина и ФРГ подписали декларацию о поддержке Киева

Минфин Украины заявил о подписании декларации с Германией о поддержке Киева

Украина и ФРГ подписали совместную декларацию об усилении сотрудничества между Министерствами финансов государств. Об этом сообщил украинский Минфин в Telegram-канале.

«Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Федеративной Республики Германия Кристиан Линднер подписали совместную декларацию. (…) По итогам подписания Сергей Марченко и Кристиан Линднер провели совместную пресс-конференцию», — говорится в публикации.

Как уточнили в ведомстве, документ предполагает предоставление Германией консультативной поддержки Украине, включая направления таможенной политики, мониторинга финансовых рынков, управления государственными инвестициями и приватизации госпредприятий.

Ранее министр финансов Германии призвал не допустить поражения Киева в конфликте, так как от этого зависит будущее Европы. Он напомнил, что Берлин уже оказал украинской стороне помощи на сумму свыше 12 миллиардов евро. Кроме того, Линднер заверил правительство Украины в поддержке со стороны ФРГ.