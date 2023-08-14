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17:00, 14 августа 2023Среда обитания

Кабмин потратит миллиарды рублей на досрочное расселение аварийного жилья

Мишустин: на досрочное расселение аварийного жилья выделят более 12,5 миллиарда

Фото: Николай Титов / Коммерсантъ

Кабмин выделит 24 регионам России более 12,5 миллиарда рублей на досрочное расселение граждан из аварийного жилья в 2023 году. Об этом заявил председатель кабмина Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания, его слова передают РИА Новости.

«Сегодня мы перераспределим свыше 12,5 миллиардов рублей... Таким образом еще 24 российских субъекта также досрочно закончат мероприятия по расселению уже в текущем году», — отметил премьер-министр. Мишустин также подчеркнул, что субъектам важно строго соблюдать сроки и максимально эффективно тратить выделенные деньги.

По данным председателя правительства, на данный момент 14 регионов страны уже завершили программу с опережением сроков. При этом за первую половину нынешнего года переселили более 50 тысяч человек — это на 22 процента выше, чем за аналогичный период 2022-го. Мишустин добавил, что к концу 2024-го все субъекты должны перейти к реализации новой программы расселения домов, которые были признаны непригодными для жизни с 1 января 2017 года.

В августе стало известно, что максимальный срок расселения ветхого и аварийного жилья в России предложили ограничить тремя месяцами. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму осенью.

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    Полина Кислицына
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