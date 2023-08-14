Экс-главу российской фирмы арестовали за хищения при работах в Музее обороны

В Петербурге арестовали экс-главу фирмы за хищения при работах в Музее обороны

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга арестовал экс-главу строительной компании «Ирбис» Анну Михайлову по подозрению в хищении 52,4 миллиона рублей во время реконструкции Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов города.

Михайлова пробудет под стражей месяц. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, с 27 декабря 2018 года по 2 августа 2019 года россиянка вместе с неустановленными соучастниками подала в управление федерального казначейства по Санкт-Петербургу подложные документы, по которым получила многомиллионную сумму. Деньги были выплачены за поставку камня, песка и щебня, которые стройкомпания должна была, но так и не поставила в музей.

Михайлова вину не признает и называет обвинения голословными.