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20:21, 14 августа 2023Силовые структуры

Экс-главу российской фирмы арестовали за хищения при работах в Музее обороны

В Петербурге арестовали экс-главу фирмы за хищения при работах в Музее обороны

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга арестовал экс-главу строительной компании «Ирбис» Анну Михайлову по подозрению в хищении 52,4 миллиона рублей во время реконструкции Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов города.

Михайлова пробудет под стражей месяц. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, с 27 декабря 2018 года по 2 августа 2019 года россиянка вместе с неустановленными соучастниками подала в управление федерального казначейства по Санкт-Петербургу подложные документы, по которым получила многомиллионную сумму. Деньги были выплачены за поставку камня, песка и щебня, которые стройкомпания должна была, но так и не поставила в музей.

Михайлова вину не признает и называет обвинения голословными.

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    Илона Палей
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