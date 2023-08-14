Собянин рассказал о новых эстакадах через МЦК

Собянин: новые эстакады через МЦК разгрузят ТТК

Новые эстакады через Московское центральное кольцо (МЦК) разгрузят Третье транспортное кольцо (ТТК). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Благодаря эстакадам разгрузим участок третьего кольца от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и снизим нагрузку на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и ТТК», — рассказал градоначальник.

Эстакады через железнодорожные пути МЦК возвели на первом участке Южного направления Московского скоростного диаметра (МЦД). Специалисты уже закончили монтаж, работы проводили без остановки движения по МЦК. Транспортный узел свяжет ТТК, Московский скоростной диаметр (МСД) и улицу Пруд-Ключики.

Также Собянин рассказал о ходе строительства пешеходного перехода через пути МЦД-2 в районе 1-го Тушинского проезда — по словам мэра, он готов на 90 процентов. Сейчас проводятся отделочные работы и благоустройство территории, все работы планируют завершить к сентябрю.

Ранее Собянин заявил, что в Москве появится новая дорога — ее построят между Северным и Северо-Восточным округами столицы. Транспортная связка пройдет между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе — сейчас они разделены путями МЦД-1.