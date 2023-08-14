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08:54, 14 августа 2023Мир

Следствие отказалось от сделки с Хантером Байденом

Хантер Байден заявил о срыве сделки со следствием прокуратурой

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил о срыве сделки со следствием и прокуратурой. Об этом пишет Wall Street Journal.

По его словам, прокуратура нарушила «ранее согласованное соглашение о признании вины». До этого спецпрокурор США Дэвид Вайс заявил, что переговоры между следствием и представителем Хантера Байдена сорваны.

Ранее стало известно о сделке Хантера Байдена со следствием, в рамках которой он пообещал признать вину по двум обвинениям. Взамен он должен был получить условный срок.

Как сообщили юристы, соглашение гарантирует, что Хантера Байдена не привлекут к ответственности за хранение оружия во время употребления наркотиков или за действия, связанные с неуплатой налогов. Еще одно обвинение касалось незаконного владения пистолетом Colt Cobra .38 Special, но от этого соглашения пришлось временно отказаться.

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    Александр Слабиев
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