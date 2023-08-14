Следствие отказалось от сделки с Хантером Байденом

Хантер Байден заявил о срыве сделки со следствием прокуратурой

Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил о срыве сделки со следствием и прокуратурой. Об этом пишет Wall Street Journal.

По его словам, прокуратура нарушила «ранее согласованное соглашение о признании вины». До этого спецпрокурор США Дэвид Вайс заявил, что переговоры между следствием и представителем Хантера Байдена сорваны.

Ранее стало известно о сделке Хантера Байдена со следствием, в рамках которой он пообещал признать вину по двум обвинениям. Взамен он должен был получить условный срок.

Как сообщили юристы, соглашение гарантирует, что Хантера Байдена не привлекут к ответственности за хранение оружия во время употребления наркотиков или за действия, связанные с неуплатой налогов. Еще одно обвинение касалось незаконного владения пистолетом Colt Cobra .38 Special, но от этого соглашения пришлось временно отказаться.