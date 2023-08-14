58-летняя актриса показала фигуру на фото в купальнике

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась снимками в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя телезвезда показала фигуру на фотографиях в купальнике красного цвета с лямками в виде цепи. На размещенных кадрах знаменитость позировала на шезлонге в солнцезащитных очках. При этом волосы манекенщицы были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. В то же время от аксессуаров она отказалась.

Подписчики оценили внешний вид Херли в комментариях под постом. «Нет слов, ты потрясающе красива», «Вау», «Ты не стареешь», «Обожаю тебя», «Всегда прекрасна», «Самая лучшая и красивая», — восхитились многочисленные поклонники.

Ранее в августе немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум отметила годовщину свадьбы в откровенном наряде. Она выбрала для выхода в свет леопардовый костюм, который состоял из топа от бикини с треугольными чашками и завязками на шее и расклешенных брюк с металлическим кольцом на поясе.