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01:01, 14 августа 2023Ценности

58-летняя актриса показала фигуру на фото в купальнике

Фото: @elizabethhurley1

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась снимками в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя телезвезда показала фигуру на фотографиях в купальнике красного цвета с лямками в виде цепи. На размещенных кадрах знаменитость позировала на шезлонге в солнцезащитных очках. При этом волосы манекенщицы были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. В то же время от аксессуаров она отказалась.

Подписчики оценили внешний вид Херли в комментариях под постом. «Нет слов, ты потрясающе красива», «Вау», «Ты не стареешь», «Обожаю тебя», «Всегда прекрасна», «Самая лучшая и красивая», — восхитились многочисленные поклонники.

Ранее в августе немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум отметила годовщину свадьбы в откровенном наряде. Она выбрала для выхода в свет леопардовый костюм, который состоял из топа от бикини с треугольными чашками и завязками на шее и расклешенных брюк с металлическим кольцом на поясе.

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    Карина Черных
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