В iPhone обнаружили проблемы с батареей

The Verge: пользователи iPhone 14 пожаловались на ресурс батареи смартфонов

В актуальных смартфонах Apple обнаружили проблемы с аккумулятором. Об этом сообщает издание The Verge.

По словам авторов медиа, о проблемах начали рассказывать пользователи смартфонов серии iPhone 14 и коллеги-журналисты. Так, автор блога AppleTrack Сэм Коль заявил, что максимальная емкость его iPhone 14 Pro за неполный год использования снизилась до 90 процентов. Коль подчеркнул, что это случилось гораздо быстрее, чем у его предыдущих гаджетов бренда.

На проблему также пожаловалась ведущий IT-обозреватель The Wall Street Journal Джоанна Стерн. По словам журналистки, емкость аккумулятора ее iPhone 14 Pro упала до 88 процентов. В редакции The Verge отметили, что ситуация со смартфонами журналистов медиа неоднозначна: так, ресурс батарей двух iPhone 14 Pro снизился до 93 и 91 процента, емкость третьего аппарата осталась на уровне 97 процентов.

Авторы портала подчеркнули, что Apple гарантирует, что их смартфоны должны сохранять уровень максимальной емкости аккумулятора не ниже 80 процентов при 500 полных циклах зарядки. Журналисты обратились в Apple за комментарием, но не получили оперативного отета.

В начале года Apple объявила, что поднимает стоимость замены аккумулятора iPhone в официальных сервисных центрах. Обслуживание смартфонов обойдется на 20 долларов дороже, чем раньше.