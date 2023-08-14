В Казахстане заявили об отсутствии предложений о трехстороннем газовом союзе

В Казахстане не получали официальных предложений о трехстороннем газовом союзе

В Казахстане не получали от России официальных предложений о трехстороннем газовом союзе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на заявление официального представителя Минэнерго республики Шынгыса Ильясова.

Он напомнил, что в 2022 году президент России Владимир Путин выступил с предложением заключить между Казахстаном, Узбекистаном и Россией «трехсторонний газовый союз», при этом ни Узбекистан, ни Россия не выступали с официальными предложениями.

Кроме того, Ильясов заявил, что в настоящее время между Казахстаном и «Газпромом» подписан план работ по подготовке магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр» для транспортировки российского газа в Узбекистан. Ранее сообщалось, что поставки по этому газопроводу начнутся осенью 2023 года.

О том, что трехсторонний газовый союз не обсуждался в формате трехстороннего сотрудничества, ранее заявлял министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.