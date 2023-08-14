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09:16, 14 августа 2023Мир

Ким Чен Ын поручил «в геометрической прогрессии» увеличить выпуск боеприпасов

Ким Чен Ын проверил заводы и поручил увеличить выпуск управляемых боеприпасов

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел инспекцию оборонных заводов и поручил «в геометрической прогрессии» увеличить выпуск управляемых боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Глава Северной Кореи посетил завод по производству боеприпасов крупных калибров 122 миллиметра и 240 миллиметров для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Он поручил «увеличить в геометрической прогрессии» производство управляемых боеприпасов в связи с «повышенным оперативным спросом» со стороны вооруженных сил.

Также Ким Чен Ын посетил завод по производству бронемашин, завод по производству мобильных пусковых установок для тактических ракет и другие оборонные предприятия. Кроме этого, лидер КНДР побывал на заводе по производству тактических ракет и оказался доволен тем, что предприятие оперативно решает имеющиеся проблемы в производстве.

Ранее Ким Чен Ын пообещал наращивать подготовку вооруженных сил к ведению наступательных операций. Он поручил разместить во всех военных частях новейшее вооружение и проводить подготовку, приближенную к боевой.

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    Александр Слабиев
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