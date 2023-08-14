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07:30, 14 августа 2023Путешествия

Турист полностью ослеп из-за краски в ночном клубе и получил 13 миллионов рублей

Ночной клуб на Майорке заплатил более 13 миллионов рублей ослепшему туристу

Фото: Dragon Images / Shutterstock / Fotodom

Шотландский турист, который полностью ослеп из-за машины с краской в ночном клубе на Майорке, получил компенсацию в размере 200 тысяч фунтов стерлингов (более 13 миллионов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, заведение не сразу согласилось заплатить пострадавшему Диллону Коннери за полученные травмы. Более того, суд отказывался признавать, что молодой человек, которому на момент происшествия было 18 лет, действительно не может видеть. В результате судебного процесса туристу все-таки выплатили часть компенсации, хотя запрашивал он сумму в 863 тысячи фунтов стерлингов (108 миллионов рублей).

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Уточняется, что инцидент произошел в одном из ночных клубов Майорки. Коннери отдыхал там с друзьями, когда ему в глаза попало большое количество краски из специального автомата. Он сразу почувствовал сильную боль и поехал в больницу. Врачи были удивлены состоянием парня и отметили, что его глаза «стерлись». Несмотря на множество операций, вернуть зрение Диллону не удалось.

Ранее британские туристы устроили массовую драку с местными уличными продавцами на Ибице и попали на видео. Инцидент произошел на курорте Сан-Антонио. На кадрах видно, как разъяренные местные жители жестоко избивают ногами одного из группы британцев, пока остальные спешат ему на помощь.

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    Зарина Дзагоева
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