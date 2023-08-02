Туристы на Ибице устроили жестокую массовую драку с местными и попали на видео

Британские туристы на Ибице были жестоко избиты уличными продавцами

Британские туристы устроили массовую драку с местными уличными продавцами на Ибице и попали на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел на курорте Сан-Антонио. На кадрах видно, как разъяренные местные жители жестоко избивают ногами одного из группы британцев, пока остальные спешат ему на помощь. Все участники драки скрылись с места происшествия, полиция ведет расследование.

Ранее жители поселения Эль-Ареналь на популярном испанском курорте Майорка назвали британцев самой неприятной нацией. Местные жители страдают от выходок пьяных британских туристов, которые целыми днями веселятся, дерутся, теряют сознание на улицах, раздеваются догола и даже гадят в садах у испанцев.