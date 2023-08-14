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17:30, 14 августа 2023Из жизни

Женщина отказалась от одного продукта и сбросила 96 килограммов

Daily Mirror: британка отказалась от консервированных фруктов и похудела вдвое

Фото: Unsplash

Жительница британского графства Кембриджшир похудела вдвое благодаря тому, что отказалась от одного продукта. Об этом сообщает Daily Mirror.

37-летняя Люси Остин не боролась с лишним весом до 2021 года, пока у нее не диагностировали диабет второго типа. Помимо проблем со здоровьем, Остин, весившая на тот момент 187 килограммов, была неуверенной в себе и не могла вести активный образ жизни. «Меня часто тошнило. Я не могла поместиться за столом в ресторане Pizza Hut вместе с дочерью», — вспоминает женщина. После бесед с врачами Остин осознала, что ест очень много консервированных фруктов в сладком сиропе.

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Люси начала следить за питанием и наотрез отказалась от консервированных фруктов. Она сократила количество перекусов, стала пить больше воды, а также готовить еду дома. Потом она начала больше двигаться и ходить в бассейн, занялась велоспортом и бегом. За два года ей удалось сбросить 96 килограммов.

Остин продолжает вести активный образ жизни и следит за питанием. Она планирует избавиться еще от 15 килограммов лишнего веса. По словам Люси, после похудения она чувствует себя гораздо увереннее и энергичнее.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на пять километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.

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    Алиса Удовик
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