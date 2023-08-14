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16:11, 14 августа 2023Бывший СССР

Украина подтвердила гибель дипломата в Армении

МИД Украины подтвердил гибель дипломата Сенченко в Армении

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

На Украине подтвердили гибель временного поверенного в делах Украины в Армении Александра Сенченко. Обращение опубликовало Министерство иностранных дел республики на своем сайте.

«Министерство иностранных дел Украины с глубокой грустью извещает о трагической смерти 13 августа 2023 года опытного и высококвалифицированного дипломата, временного поверенного в делах Украины в Республике Армения Александра Анатольевича Сенченко», — говорится в сообщении.

По данным министерства, дипломат начал работать в МИД в 2003 году, занимал различные должности, а также направлялся в командировки в зарубежные дипломатические учреждения Украины в России, Азербайджане и Армении.

О гибели Сенченко стало известно 14 августа. Отмечается, что он утонул в озере Севан в Гегаркуникской области. В настоящий момент выясняются причины случившегося.

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    Алевтина Запольская
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