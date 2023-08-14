47-летняя женщина назвала секретом красоты один продукт с неприятным запахом

Пользовательница сети с никнеймом 40momtobe назвала секретом красоты один продукт с неприятным запахом. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах 47-летняя женщина с моложавой внешностью рассказала, как избавиться от морщин без использования ботокса. По ее словам, бороться с признаками возрастных изменений помогает употребление традиционного японского блюда из ферментированных соевых бобов под названием натто. Юзерша отметила, что данная еда обладает множеством полезных свойств и она съедает ее по упаковке в день.

В то же время автор видео описала особенности указанной пищи. Так, она имеет непривлекательный внешний вид и «ужасный» запах, заявила тиктокерша.

В июле 72-летняя свекровь дерматолога Джойс Парк из Сиэтла, США, также раскрыла секрет красоты. Так, она заявила, что утром умывает лицо водой без мыла, наносит витамин С, солнцезащитный крем и разглаживающее морщины средство под глаза.