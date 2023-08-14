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07:00, 14 августа 2023Из жизни

Женщина пожаловалась на заставлявшего ее танцевать голой мужа

В Индии женщина пожаловалась на мужа, заставлявшего ее танцевать голой

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Житель индийского города Пуна, штат Махараштра, снял на видео обнаженную жену и пытался шантажировать ее этой записью. Об этом сообщает Punekar News.

31-летняя женщина обратилась в полицию и пожаловалась на мужа, с которым состояла в браке с 2015 года. По ее словам, мужчина заставлял ее танцевать голой и снимал это на камеру мобильного телефона.

Индианка заявила, что когда она попыталась возразить, муж стал угрожать ей, что сделает видео публичным.

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Женщина подчеркнула, что также муж принуждал ее к «неестественному» сексу и демонстрировал порнографические материалы. Устав от подобного обращения, она вернулась к родителям.

Мужчина продолжил преследовать ее и после этого. Он отправил письмо в организацию, где работала ее сестра, и заявил, что она задействована в секс-бизнесе.

Ранее сообщалось, что житель Дубая, Объединенные Арабские Эмираты, тайком снимал обнаженную жену на фото и видео при помощи установленных в доме камер видеонаблюдения и в результате попал под суд и получил штраф. Мужчина заявил жене, что они необходимы, чтобы следить за поведением помощницы по дому.

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    Алиса Дмитриева
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