Суд оштрафовал мужчину за фото жены в обнаженном виде

В Дубае мужчина снимал обнаженную жену на видео при помощи камер наблюдения

Житель Дубая, Объединенные Арабские Эмираты, тайком снимал обнаженную жену на фото и видео при помощи установленных в доме камер видеонаблюдения и в результате попал под суд и получил штраф. Об этом сообщает The National News.

38-летний подданный Великобритании вместе с женой проживал на вилле в Дубае. В доме были установлены камеры видеонаблюдения. Мужчина заявил жене, что они необходимы, чтобы следить за поведением помощницы по дому. Когда камеры оказались отключены, мужчина расстроился. Жена заявила, что может следить за помощницей сама, так как находится дома, но он настоял на том, чтобы камеры снова включили.

Позже жена обнаружила на его мобильном телефоне несколько фото и видео, на которых она была запечатлена в обнаженном виде. Так она поняла, что муж много лет тайком снимал ее при помощи камер наблюдения. На многих записях с установленных на вилле камер наблюдения жена была обнажена или частично одета. Женщина попросила мужа прекратить эту деятельность, но он проигнорировал ее просьбы. В конце концов она подала заявление в полицию.

Суд признал его виновным в нарушении права жены на частную жизнь и оштрафовал на пять тысяч дирхамов (94,4 тысячи рублей). Мужчина не согласился с приговором и подал апелляцию. Осталась ли пара вместе, неизвестно.

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