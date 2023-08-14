Депутат Рады обвинил власти Украины в оттоке населения

Депутат Рады Мазурашу обвинил власти Украины в оттоке населения из страны

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу обвинил власти Украины в оттоке населения из страны и нежелании граждан возвращаться на родину. Его слова приводит издание «Украинские новости».

Он допустил, что численность населения республики могла сократиться даже до 20 миллионов человек, об этом говорят последние подсчеты. По словам нардепа, такие события связаны не только с конфликтом. «Честно говоря, этому [оттоку населения] способствуем и мы как власть — эмоциональными и немудрыми решениями и действиями», — признал Мазурашу.

Он считает, что основная масса украинцев решила не возвращаться из-за неконституционного запрета на выезд и «отношения к гражданам как к рабам». Депутат назвал немудрым решением запретить выезд мужчинам 18-60 лет, это стало причиной потери большей части средств от крупнейших инвесторов. Мазурашу отметил, что для решения демографической проблемы, с которой столкнется Украина, нужно принимать меры в отношении беженцев, покинувших страну. Он также подчеркнул необходимость отмены запрета на выезд.

Ранее исследования социологов показали, что население Украины может сократиться до 24-32 миллионов человек к 2030 году. Руководитель Института демографии и социальных исследований Элла Либанова убеждена, что украинцы, покинувшие страну после начала конфликта, не вернутся назад.