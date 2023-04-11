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02:26, 11 апреля 2023Бывший СССР

На Украине предсказали сокращение населения страны

«Вести.ua»: население Украины может сократиться до 24 миллионов к 2030 году

Фото: Hannes P Albert / dpa / Global Look Press

Население Украины может сократиться до 24 миллионов человек к 2030 году. Об этом сообщает украинское издание «Вести.ua» со ссылкой на исследования социологов.

Так, согласно данным руководителя Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, к 2030 году население Украины сократится до 24–32 миллионов человек. По ее мнению, в 2023 году рождаемость сильно упадет, а смертность будет высокой. Причиной этого будут не только военные действия, но и стрессы, перегрузки, некачественное питание, а также недостаточная медицинская помощь. Кроме того, считает Либанова, украинцы, покинувшие страну после начала конфликта, не вернутся назад. Специалист отмечает, что в будущем эмигрировать могут еще до пяти миллионов человек.

Социолог Юрий Гаврилечко выразил мнение, что в первую очередь в страну не вернутся бизнесмены, родители с детьми, поступившими в европейские образовательные учреждения, а также создавшие семьи за границей и пенсионеры, имеющие обеспечение за рубежом. Кроме того, в ходе конфликта погибают взрослые обученные специалисты с опытом работы, а это приведет к кризису на рынке труда. Также в статье приводятся данные ООН, согласно которым население Украины сократится на 45 процентов к 2100 году.

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Марина Совина
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