Медведев высказался о будущем Украины

Дмитрий Медведев: отъезд населения с Украины является ответом на вопрос о будущем страны

Массовый отъезд населения с Украины — ответ на вопрос о будущем этой страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик заявил, что об оттоке населения ему рассказали сами выходцы с Украины.

«Недавно беседовал с выходцами с украинских территорий. Они напомнили мне нехитрую статистику. В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 млн человек (с учетом тех, кто трудился и тогда за рубежом). Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция», — написал в блоге зампред Совбеза.

В заключение Медведев назвал Украину странным образованием, известным под именем Окраина.

Ранее Медведев заявил, что для того, чтобы переговоры между Украиной и Россией состоялись, необходимо прийти к согласию по двум правовым аспектам. Первый из них — признание результатов самоопределения народа бывших территорий Украины. Вторым условием политик назвал выработку специальных норм, рассчитанных на будущие международные отношения.