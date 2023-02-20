Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:35, 20 февраля 2023Россия

Медведев высказался о будущем Украины

Дмитрий Медведев: отъезд населения с Украины является ответом на вопрос о будущем страны

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Массовый отъезд населения с Украины — ответ на вопрос о будущем этой страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик заявил, что об оттоке населения ему рассказали сами выходцы с Украины.

«Недавно беседовал с выходцами с украинских территорий. Они напомнили мне нехитрую статистику. В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 млн человек (с учетом тех, кто трудился и тогда за рубежом). Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция», — написал в блоге зампред Совбеза.

В заключение Медведев назвал Украину странным образованием, известным под именем Окраина.

Ранее Медведев заявил, что для того, чтобы переговоры между Украиной и Россией состоялись, необходимо прийти к согласию по двум правовым аспектам. Первый из них — признание результатов самоопределения народа бывших территорий Украины. Вторым условием политик назвал выработку специальных норм, рассчитанных на будущие международные отношения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о визите Байдена в Киев
Купивший ковер с Путиным губернатор написал поэму о врагах и «чужих бубенцах»
Исполнительница шансона Алена Андрес получила серьезную травму в своей квартире
Акции Raiffeisen упали
Впавшую в кому на Бали россиянку эвакуируют на родину после недель ожидания
Россиянкам раскрыли простые способы продлить молодость
Раскрыта стоимость самого дорогого дома в России
Россиянин замерз на улице, впал в кому и умер в больнице
Захарова сравнила судьбу Зеленского и Саакашвили
Медведев высказался о будущем Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.