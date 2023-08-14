Нарколог раскрыл эффективные способы избавиться от перегара

Нарколог Поликарпов посоветовал есть острую пищу, чтобы избавиться от перегара

От запаха перегара помогут избавиться острая пища и контрастный душ, заявил психиатр-нарколог Александр Поликарпов. Некоторые другие эффективные способы он раскрыл в беседе с «Газетой.Ru».

Врач объяснил, что запах перегара возникает из-за распада содержащегося в алкоголе спирта в организме и исходит не только изо рта, но и от кожи, поэтому бороться с ним при помощи жевательной резинки или чистки зубов бесполезно. Эти способы лишь на время маскируют запах, но не убирают его полностью.

Чтобы избавиться от перегара, необходимо пить больше кипяченой или минеральной воды, посоветовал Поликарпов. Это поможет мочевыводящей системе быстрее вывести токсические продукты переработки алкоголя. Еще один доказавший эффективность в борьбе с перегаром и похмельем способ — это контрастный душ, уверен нарколог. Также, по его словам, чтобы заглушить запах, надо есть пищу с острыми приправами, например, нежирную курицу или яйца.

В заключение Поликарпов рассказал, что существуют специальные препараты, ускоряющие процесс детоксикации организма после употребления алкоголя. Однако назначать их, по его словам, может только лечащий врач.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.