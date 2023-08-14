Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:13, 14 августа 2023Забота о себе

Нарколог раскрыл эффективные способы избавиться от перегара

Нарколог Поликарпов посоветовал есть острую пищу, чтобы избавиться от перегара

Фото: K.E.V / Shutterstock / Fotodom

От запаха перегара помогут избавиться острая пища и контрастный душ, заявил психиатр-нарколог Александр Поликарпов. Некоторые другие эффективные способы он раскрыл в беседе с «Газетой.Ru».

Врач объяснил, что запах перегара возникает из-за распада содержащегося в алкоголе спирта в организме и исходит не только изо рта, но и от кожи, поэтому бороться с ним при помощи жевательной резинки или чистки зубов бесполезно. Эти способы лишь на время маскируют запах, но не убирают его полностью.

Материалы по теме:
«Советское пиво было хуже нынешнего» Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
«Советское пиво было хуже нынешнего»Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
19 ноября 2021
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019

Чтобы избавиться от перегара, необходимо пить больше кипяченой или минеральной воды, посоветовал Поликарпов. Это поможет мочевыводящей системе быстрее вывести токсические продукты переработки алкоголя. Еще один доказавший эффективность в борьбе с перегаром и похмельем способ — это контрастный душ, уверен нарколог. Также, по его словам, чтобы заглушить запах, надо есть пищу с острыми приправами, например, нежирную курицу или яйца.

В заключение Поликарпов рассказал, что существуют специальные препараты, ускоряющие процесс детоксикации организма после употребления алкоголя. Однако назначать их, по его словам, может только лечащий врач.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Доллар упал ниже 100 рублей

    Адвокат Лады Дэнс рассказал об угрозах в адрес певицы

    На «Армии» покажут антидроновый комплекс «Рать»

    Женщина на семь лет просрочила визу и попала в тюрьму в Азии

    47-летняя женщина назвала секретом красоты один продукт с неприятным запахом

    Мастера по ремонту холодильников ранило при взрыве фреона в элитном ЖК в Москве

    Предсказано будущее цен на квартиры в Москве

    Непомнящий вылетел с Кубка мира по шахматам

    Оценен возможный рост ключевой ставки по итогам экстренного заседания ЦБ

    Нарколог раскрыл эффективные способы избавиться от перегара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости